شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : عبدالملك الحوثي يظهر قبل قليل ويوضح كيف قُتل شقيقه ويوجه رسالة عاجلة للرئيس هادي ..شاهد ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تساءل زعيم مليشيا الحوثي، عبدالملك الحوثي، اليوم السبت (قبل قليل) عن تفكير “الاصلاح” و “الانتقالي” و”هادي”.

وقال الحوثي في خطاب أوضح فيه حيثيات مصرع شقيقه: كيف يفكر حزب الإصلاح أو المجلس الانتقالي أو عبدربه أن الدول ستتسابق في الدخول إلى الورطة من أجل طموحاتهم وأحلامهم المراهقة؟.

وأضاف لحوثي: من يتصور أن السعودية والإمارات أو أي طرف أجنبي سيدفع المليارات ويدخل في ورطة لكي يدعمه ويمكنه من السلطة؟

وتابع الحوثي: من السذاجة والغباء والحقد أن يتصور عبدربه أن العالم والأمريكي والبريطاني كلهم يسعون لتقديم خدمة له.

وترتبط مليشيا الحوثي بعلاقات استراتيجية مع إيران.