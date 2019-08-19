شكرا لقرائتكم خبر عن تنبأت بمقتل صالح .. فلكية مشهورة تفاجئ اليمنيين والسعوديين بما سيحدث خلال الأشهر القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتبر الفلكية ليلى عبد اللطيف من اشهر علماء التوقعات في عالم الابراج الفلكية ولها باع كبير في الدراسات الخاصة بالتوقعات، و ليلى عبد اللطيف مِن مَوالِيد العَاصِمة الّلبنانية بيروت، و تحظى بالكثير من المتابعين والتي يَحترمها ويعتمد على توقعاتها المَلايين مِن الناس، وهُنا نسرد لكم أحدث توقعات ليلى عبد اللطيف الجديدة 2019 لليمن والسعودية.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2019 لليمن

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ان اليمن من اعظم البلاد العربية التي تمثل الكثير من الحضارات، ولكن طرئة عليها بعض من الصراعات والنزاعات بسبب مكانتها التاريخية، وبالتالي نرسد لكم اهم التوقعات التي سوف تشهدها في العام الجديد 2019 بنائا على ما ذكرته الفلكية ليلي عبد اللطيف، حيث تَشهد المِنطَقة المُشتركة بين كل من دولة اليمن والمملكة العربية السعودية بعض من المُناوشات والنّزاعات، بينما من المُتوقّع وجود اتّفاق مستقبلي لحل هذه النزاعات والخلفات اتفاق عُماني سعودي كويتي على وقف الحرب في اليمن.

كما سردت ليلى عبد اللطيف المشهود لها بالتوقعات الفلكية والابراج، اهم مجريات الاحداث المتوقة للمملكة العربية السعودية، ومن ابرز توقعات العلامة الفلكيّة ليلى عبد اللطيف عَن المملكة العربية السعودية أنّ ولي العهد سيُحقّق إنجازََا أمنيََا غير مسبوق، وولي ولي العهد سيحقق المزيد من الاجراءات الداخلية التي ستنقِل السّعودية إلى قمة التغيير.

يشار إلى أن الفلكية ليلى عبداللطيف تواصل توقعاتها فيصادف بعضها الحقيقة وتخيب ظنونها في الكثير، حيث توقعت في وقت سابق بمقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.