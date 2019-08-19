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الهلال الأحمر الإماراتي يتفقد سير العمل في مشروع إنشاء مجلس حضرموت بالمكلا
الإثنين 19 أغسطس 2019
الهلال الإماراتي
كتب
متابعات_الخليج 365
أجرى وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي،الأحد زيارة تفقدية لسير العمل ومستوى الإنجاز في مشروع إنشاء مجلس حضرموت للمناسبات والاحتفالات والمؤتمرات في مديرية المكلا.
ويتم تجهيز هذا المجلس بالكامل بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار السعي لتقديم خدمات أفضل بمشاريع التنمية والبنية التحتية.
كما يأتي هذا المشروع ضمن جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإنشاء وصيانة و ترميم عددًا من المباني والمرافق الحيوية بالمحافظة.
وأكد السيد حميد راشد الشامسي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، أن هذه الزيارة التفقدية تأتي في إطار الإشراف المباشر على الأعمال التي تمت منذ توقيع اتفاقية البدء في أعمال استكمال المشروع وما يتعلق بالأمور الفنية الخاصة به.
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