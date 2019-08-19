شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد انتهاء مهلة طلبتها السعودية السبت ..الرئيس " هادي " امام اخر الخيارات المتاحة في مواجهة " بن زايد " لاستعادة كبريائه السياسي وهيبته الرئاسية أو السقوط الأخير ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد انتهاء مهلة طلبتها السعودية السبت ..الرئيس " هادي " امام اخر الخيارات المتاحة في مواجهة " بن زايد " لاستعادة كبريائه السياسي وهيبته الرئاسية أو السقوط الأخير !

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتهاء مهلة طلبتها السعودية السبت ..الرئيس " هادي " امام اخر الخيارات المتاحة في مواجهة " بن زايد " لاستعادة كبريائه السياسي وهيبته الرئاسية أو السقوط الأخير ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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