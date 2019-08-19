شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ميناء عدن يواصل أعماله في عدن رغم الانقلاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال مسؤول في مؤسسة موانئ خلیج إن قرار وزارة النقل تعلیق العمل في دیوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد) بسبب اقتحام قوات الانفصالیین ل?ا، لن .یؤثر على عمل الموانئ أو المرافق التنفیذیة وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسم?، أن القرار لن یؤثر على نشاط الموانئ أو منح تراخیص السفن، مشیرا إلى أن قوات الانفصالیین اقتحمت مبنى وزارة النقل ولم .تنسحب من? بعد ّ ویعد میناء عدن من أكبر الموانئ الطبیعیة في العالم ویقع على الخط الملاحي الدولي رابطاً بین الشرق والغرب، وفی? السفن التي لا تحتاج لأكثر من 4 أمیال بحریة فقط لتغییر .اتجا??ا للوصول إلى محطة إرشاد المیناء وأعلنت وزارة النقل الیمنیة، الیوم، تعلیق عمل?ا في الدیوان العام بمدینة عدن، بعد سیطرة .قوات انفصالیة مدعومة من الإمارات على العاصمة المؤقتة حیث مقر الحكومة وقالت الوزارة في تعمیم أصدرت? إدارة الموارد البشریة في وزارة النقل، واطلعت علی? "العربي الجدید": "بناء على توجی?ات وزیر النقل (صالح الجبواني)، نعلن تعلیق العمل في دیوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة اعتبارا من أمس الأحد، نظرا لما تعیش? عدن من ظروف بسبب انقلاب المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعیة المعترف ب?ا دولیا، وتعرض ."الوزارة للاقتحام من قبل الملیشیا التابعة ل?م واستمرار وجود أطقم ل?م في الوزارة وقال التعمیم إن? سیتم الإعلان عن استئناف العمل في الوزارة بعد عودة مؤسسات الدولة .إلى وضع?ا السابق قبل الانقلاب واتج? الاقتصاد الیمني نحو مزید من الانقسام والتشظي، بعد سیطرة قوات الانفصالیین المدعومة من الإمارات، على العاصمة المؤقتة عدن، بالقوة المسلحة، إثر معارك استمرت ثلاثة أیام ضد القوات الحكومیة الموالیة للرئیس عبد رب? منصور ?ادي الذي یقیم في .العاصمة السعودیة الریاض منذ انقلاب الحوثیین ن?ایة 2014

ویعاني الیمن من أزمات اقتصادیة ومالیة خانقة بسبب الحرب، بالإضافة إلى الانقسامات التي .أصابت مؤسسات الدولة

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