صحيفة: الإرهاب الحوثي والداعشي واحد وموقف الإمارات ثابت

الإثنين 19 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب عدن أبوظبي - الخليج 365

ذكرت صحيفة إماراتية، أن "كلمة واحدة تجمع بين ميليشيات الحوثي في اليمن، و" داعش" في أفغانستان، هي الإرهاب، بأبشع صوره وأشكاله مع الاختلاف في أدوات التنفيذ فقط".

Advertisements

وبينت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - "أن تجار الموت من الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، مصممون على تخريب أي جهود للحل في اليمن من خلال الإرهاب اليومي لطائرات " درون " التي استهدفت مؤخراً معملاً للغاز في حقل الشيبة البترولي السعودي، بما يؤكد تعمدها إفشال أي جهود سياسية، بما في ذلك اتفاق ستوكهولم الأخير.

وأضافت أن أشباه هؤلاء من التجار موجودون أيضاً وإنْ بلباس آخر تحت مسمى "داعش" في بلاد لم تعرف الاستقرار منذ عقود طويلة، هي أفغانستان التي شهدت تحول أحد أعراسها إلى مأتم عزاء جراء تفجير انتحاري في كابول، حصد عشرات الضحايا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأكدت أن موقف الإمارات واضح في التضامن والوقوف مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، انطلاقاً من أن أمن البلدين كل لا يتجزأ. والموقف واضح أيضاً في دعم الحكومة الأفغانية في مواجهة خطر الإرهاب، ودفع اتجاهات السلام الشامل القادر على إضعاف الجماعات الإرهابية.

وقالت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها إن الإرهاب الحوثي، والإرهاب الداعشي واحد، وموقف الإمارات من آفة الإرهاب والتطرف ثابت لا يتغير في إدانتها واستنكارها، وحشد جميع دول العالم لمواجهتها بالعمل المشترك.