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الحكومة تدعو لاجتماع في الرياض لبحث الأوضاع حول عدن

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الحكومة تدعو لاجتماع في الرياض لبحث الأوضاع حول عدن

الإثنين 19 أغسطس 2019

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

الحكومة تدعو لاجتماع في الرياض لبحث الأوضاع حول عدن

كتب

الخليج 365

دعت الحكومة ، الأحد، وزرائها إلى للقاء تشاوري في الرياض اليوم الإثنين للوقوف على المستجدات الأخيرة في عدن.

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ووفقا لوثيقة صادرة عن رئاسة الوزراء، دعت الحكومة اعضاءها إلى الحضور للاجتماع الاستثنائي في مقر السفارة اليمنية في الرياض الساعة السابعة اليوم الاثنين. 

 

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