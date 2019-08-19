الحكومة تدعو لاجتماع في الرياض لبحث الأوضاع حول عدن الإثنين 19 أغسطس 2019 رئيس الوزراء كتب الخليج 365 دعت الحكومة ، الأحد، وزرائها إلى للقاء تشاوري في الرياض اليوم الإثنين للوقوف على المستجدات الأخيرة في عدن.

Advertisements ووفقا لوثيقة صادرة عن رئاسة الوزراء، دعت الحكومة اعضاءها إلى الحضور للاجتماع الاستثنائي في مقر السفارة اليمنية في الرياض الساعة السابعة اليوم الاثنين.

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