منصور زيد: الاستراتيجية الوطنية للتعليم هي المدخل لنجاح الاستراتيجية الوطنية لدولة الجنوب

الإثنين 19 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قال القيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي، منصور زيد، إن الاستراتيجية الوطنية للتعليم هي المدخل الرئيسي لنجاح الاستراتيجية الوطنية لدولة الجنوب .

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وأوضح في منشور له بالفيسبوك، معالم هذه الإستراتيجية التي تتمحور في صياغة المنهج العلمي وتطويره بما يحقق الهدف الاستراتيجي للدولة وسياستها العامة، وتعزيز الهوية الوطنية الجنوبية لدى المواطن الجنوبي الذي سعى الإحتلال لطمسها خلال فترة الثلاثين عام مضت.

وأكد على ضرورة تعزيز ثقافة الإنتماء والولاء واحترام النظام والقانون التي دمرها الاحتلال ومحاربة ظاهرة الغش وسياسية التجهيل التي مورست بحق شبابنا وبناء جيل وطني متسلح بالقيم والمعرفة التي تسهم في بناء الدولة ومواكبة التطورات الحديثة .

وشدد على ضرورة معالجة الاختلالات التي واجهت العمل التربوي فيما يتعلق بالكادر المؤهل وتوفيره وكذلك البنى التحتية من فصول وملحقات وسكن طلابي ورسم سياسة تستوعب خريجي الثانوية واستيعابهم بالجامعة والمعاهد اي سياسة تحقق المخرجات التعليمية والتربوية وحاجة المجتمع والسوق والتأهيل الداخلي والخارجي وكل مايسهم في تطوير وتحسين العملية التعليمية .