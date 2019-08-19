شكرا لقرائتكم خبر عن أرادت الإستمتاع بـــ” العلاقة المحرمة ”.. فتحولت رغبتها إلى “ كارثة ” أنهت حياتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر حكم قضائي بالسجن ثلاث سنوات على مليونير بريطاني، أدين بقتل فتاة، أثناء ممارسة العلاقة الحميمة معها، وهو ما اعتبره كثير من البريطانيين، حكمًا لا يرقى إلى العقوبة التي كان يتوجب تطبيقها على الجاني، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، يوم الاثنين، إلى أنه رغم اعتراف المليونير “جون برودهارتس” (40 عامًا) بقتله “نتالي” (26 عامًا)، فقد صدر حكم بسجنه ثلاث سنوات فقط، موضحة أن المحكمة على ما يبدو قد اقتنعت بكلام الجاني، والذي قال فيه إنه لم يكن يتعمد قتلها.

Advertisements

وذكر جون أمام المحكمة، أن صديقته قتلت أثناء ممارستهما العلاقة الحميمة بعنف” بناء على رغبتها، حيث كانت تهوى الطريقة “الماسوشية”، والتي تعني ممارسة العلاقة مصحوبًا بالضرب سواء باليد أو السوط أو التقييد بالسلاسل، وغيرها.

وكشفت التحقيقات أن المليونير جون، كان قد اصطحب الفتاة إلى منزله الفاخر بالعاصمة البريطانية لندن، وبعد ممارسة حميمية تخللها تناول العقاقير والمخدرات وممارسة العنف، تركها تنزف، ثم غط في نوم عميق، حتى فارقت الحياة.

وقال الجاني أمام المحكمة، إنه مارس العلاقة مع صديقته بهذه الطريقة العنيفة التي جعلتها تنزف الدماء بناء على طلبها، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد قتلها.

وعبر أهالي القتيلة، بحسب الصحيفة، عن غضبهم من الحكم الصادر بحق الجاني، قائلين، حتى لو أنه لم يكن يقصد قتلها، فقد تركها تنزف حتى الموت، ولم يسعفها إلى المستشفى، لإنقاذها.‎