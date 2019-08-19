شكرا لقرائتكم خبر عن احمد الفيشاوي ينشر ’’صور فاضحة’’ تحرج ’’غادة عبدالرزاق’’ وتثير غضبها.. وجدل واسع على مواقع التواصل..... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهور جريئ بملابس فاضحة .. ‘‘حليمة بولند’’ تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ‘‘فيديو صادم’’ بفستانها القصير والشفاف في جلسة تصوير خادشة الفنانة ‘‘ريم عبدالله’’ بطلة مسلسل العاصوف تشعل مواقع التواصل بـ‘‘فيديو’’ جديد ومثير للغاية.. شاهد ماذا فعلت

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