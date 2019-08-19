بعيدًا عن الشرعية الانتقالي الجنوبي يعلن عن اتفاق جديد مع التحالف العربي .. ينهي حلم الحكومة إلى الأبد

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عدن - ياسمين التهامي - قال نزار هيثم المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، إن ما يحدث في عدن هو إعادة الأمور في نصابها الصحيح، بالإتفاق مع قيادة التحالف العربي.





وأضاف في تصريحات خاصة لــ “الفجر المصرية”، بأن هناك تحييد للمرافق الخدمية ، وبالفعل قيادة التحالف العربي بدأت بالإشراف المباشر على تلك المرافق. Advertisements وأشار «نزار» بأنهم عازمون على تطوير الأوضاع ، موضحاً بأنه كان هناك اليوم زيارات إلي العديد الإدارات والمكاتب والمرافق، وكانت استجابة العاملين والموظفين فيها إيجابية مؤكداً إعطائهم كافة التسهيلات التي يجب على المجلس الإنتقالي الجنوبي أن يكون حاضراً فيها، بعد أن قامت الحكومة بمحاولة عرقلة تلك الجهود بخلق مببرات واهية واضرابات غير مبرره تضر بمصلحة المواطنيين.

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