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رئيس الوزراء يشيد بمواقف التحالف ودعمه لوحدة واستقرار اليمن

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رئيس الوزراءيشيد بمواقف التحالف ودعمه لوحدة واستقرار اليمن

الإثنين 19 أغسطس 2019

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رئيس الوزراء يشيد بمواقف التحالف ودعمه لوحدة واستقرار اليمن

كتب

الخليج 365

أشاد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك، بالجهود الحثيثة التى يبذلها تحالف دعم الشرعية فى اليمن ودعمهم الثابت لوحدة واستقرار اليمن، وتحمل العبء الأكبر فى جهود استعادة الدولة وتحسين الأوضاع.

 

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ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مساء الأحد، أن عبد الملك ثمّن - خلال لقائه بسفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون الذى بحث معه مستجدات الأوضاع على الساحة الداخلية لليمن - بالجهود الحثيثة التى يبذلها تحالف دعم الشرعية فى اليمن، لتجاوز الوضع الراهن فى العاصمة المؤقتة عدن، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها بما يمكن الحكومة اليمنية من مواصلة أداء دورها فى تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة على المواطنين، والمضى نحو استكمال استعادة الدولة وإنهاء التمرد الحوثى الطائفى المدعوم من إيران.

 

من جهته، جدد السفير البريطانى دعم بلاده المستمر للحكومة الشرعية وموقفها الثابت برفض أى تحركات لتقويض جهودها فى فرض الأمن والاستقرار واستكمال جهود استعادة الدولة، مشيرًا إلى الموقف الموحد للمجتمع الدولى فى دعم الشرعية اليمنية ومساندة جهود تحالف دعم الشرعية باليمن لتحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

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