عـاجل .. صدور قرار بتعيين الفنانة "افنان الوصابي" بهذ المنصب الرفيع - شــاهد (وثيقة)

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عدن - ياسمين التهامي - أصدر رئيس حكومة الشباب اليمنية، اليوم الاحد، قرارا بتعيين نائبا له للشؤون الخارجية. وقضى القرار بتعيين أفنان الوصابي نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الخارجية بحكومة الشباب. Advertisements وتعد حكومة الشباب في اليمن أحد مؤسسات المجتمع المدني التي تسعى للقيام بدور موازي للحكومة اليمنية.

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