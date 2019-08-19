شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار الوضع مجددا جنوب تعز بعد نسف مليشيا الاخوان لاتفاق التهدئة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - انفجر الوضع مجددا جنوب تعز بعد نسف مليشيا حزب الإصلاح الاخوانية لاتفاق التهدئه المعلن في البيرين وشنت هجوم عنيف على كتائب ابي العباس.

وقالت مصادر محلية "إن مليشيات الحشد الشعبي الإصلاحي في تعز شنت قبل قليل قصفا على مواقع قوات كتائب ابي العباس في المرتفعات المطلة على البيرين في المعافر".

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واضافت المصادر "ان مليشيات الإصلاح خرقت إتفاق التهدئة مجددا واستهدفت مواقع كتائب ابي العباس من مواقع تموضعت فيها قبل أيام في مدرسة التعاون بالبيرين والقرى المطلة على المثلث.

واكدت المصادر ان كتائب ابي العباس لم ترد على مصادر النيران الا ان استمرار استفزازات مليشيات الحشد الإصلاحي أجبرها على الرد لتندلع بعدها المواجهات المستمرة.