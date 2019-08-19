شكرا لقرائتكم خبر عن شمسان يكشف المتأمرين على تعز ويستشهد بالعميد طارق صالح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم الاحد، عن المتأمرين على المحافظة، مستشهدا بما قاله العميد طارق صالح.

وقال شمسان في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني " بعنوان" تعز لن تكون معركة بين قطر وإلامارات":"واضح جداً أنهم لم يعودون يكترثون لسمعتهم كتنظيم وكسلطة أمر واقع في تعز ولا لسمعة الشرعية ومعركتها المصيرية ولا لنظرة العالم الذي أصبح يراقب الوضع في اليمن".

واضاف شمسان: قالها طارق صالح وقلناها، بأن معركته شمال الشمال وهي صنعاء وصولا" الى صعدة وليس تعز.

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وتابع شمسان: حان توحيد اقلامكم واسلحتكم ضد العدو الحقيقي فالجميع أصبح يسهل للمتمردين الحوثيين أعماله القذرة".

ولفت شمسان قائلا: نحن نخرب محافظتنا بأيدينا نريد أن نستعيد كل شبر في اليمن ويكون على يد أبناء الحالمة.

وأكد شمسان على أن "اللعبة أكبر من ما تظنون يريدون إسقاط وتركيع تعز للحوثي من قبل قطر واﻹمارات". وختم شمسان حديثه: عليكم أن تفيقوا من نومكم وسباتكم، حان توحيد الصفوف ونسيان الماضي.

وتشهد مدينة التربة توتر وتصعيد غير مسبوق بين فصائل عسكرية تابعة للشرعية.