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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وكالة روسية تقطع الشك باليقين وتكشف لماذا لم يصدر الرئيس هادي أي بيان بعد انقلاب المجلس الانتقالي في عدن ،، وماذا طلب منه الملك سلمان وولي عهده ؟

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