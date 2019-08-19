محافظة شمالية تغرق محافظة جنوبية في الظلام الدامس

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تغرق محافظة شبوة للأسبوع الثاني وسط الظلام الدامس بسبب إنقطاع التيار الكهربائي وذلك على خلفية مماطلة مصافي مأرب في صرف حصة ديزل محطة كهرباء شبوة. حيث تتعذر مصافي مأرب بالأمطار الغزيرة ( حد قولها ) ولذلك لا تستطيع صرف ديزل كهرباء شبوة وعلى أثر إنقطاع التيار الكهربائي في محافظة شبوة على مدى أسبوعين استقبلت المستشفيات العديد من الحالات المرضية المختلفة من جراء شدة الصيف ، وتواصل سلطة شبوة التزام الصمت والعجز عن وضع حد إزاء أعذار مصافي مأرب وعدم صرفها لحصة شبوة من الديزل والذي أدت إلى إنقطاع الكهرباء والإضرار بالمواطن .

فيما تسأل ابناء شبوة اين قادة المجلس الانتقالي ولماذا لايمدهم بقليل من الديزل من مصافي عدن واين دولة الامارات ودعمها الذي تتحدث عنه ليل نهار .

وقال احد ابناء شبوة نسمع جعجعة ولا نرى طحينا وياريت الامارات تمدنا بقليل من الديزل اكنها مشغولة بتدريب النخبة الشبوانية وتركت ابناء المحافظة في ظلام دامس . أخبار قد تهمك: Advertisements

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