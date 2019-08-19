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مليشيا الحوثي تدمر طريق زبيد والتحيتا في الريف الجنوبي بالحديدة
الإثنين 19 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
دمرت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، الأحد، الطريق الرئيسي الرابط بين مدينتي زبيد التاريخية والتحيتا الواقعتين في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة، غربي اليمن.
وقال بيان للقوات الحكومية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية واصلت أعمالها التخريبية بحق بنية الحديدة التحتية ودمرت بالعبوات الناسفة مسافات كبيرة من الطريق العام الرابط بين التحيتا وزبيد ويعد شريان مهما لسكان المديريتين.
واستخدمت مليشيا الحوثي جرافات عسكرية في تدمير وهدم الطبقة الأسفلتية فيما فجرت بالعبوات، جسور عبور المياه في الأجزاء التي لا تزال تخضع لسيطرتها.
وحسب بيان صحفي للمقاومة المشتركة، فإن مليشيا الحوثي سبق وأن فخخت أكثر من 73 جسراً ومجرى للسيول بشبكات ألغام مرتبطة بصواريخ وقذائف في طرق رئيسية تربط مديريات الحديدة في إرهاب ضد الطرقات والجسور.
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