قيادية بـ"الإنتقالي" تكشف لـ"اليمن العربي" طلبات الجنوبيين في مباحثات جدة

قيادية بـالإنتقالي تكشف لـاليمن العربي طلبات الجنوبيين في مباحثات جدة

الإثنين 19 أغسطس 2019

كتب سيد مصطفى

قالت نادرة عبد القدوس، نائبة رئيس لجنة الاعلام في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن الجنوب يسير حاليًا الى الأحسن رغم بعض منغصات "الشرعية"، مبينة أنها مع مباحثات جدة، وترحب بها.



وأكدت عبد القدوس لـ"الخليج 365"، أنه طلبات او شروط الانتقالي هي طلبات سعب الجنوب وهي إدارة الجنوب من قبل الانتقالي تحت رئاسة عبد ربه حتى استكمال مهمة التحالف في تحرير الشمال وبالذات صنعاء من الحوثيين.

وأضافت نائبة رئيس لجنة الاعلام في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أنه بعد التحرير يتم استعادة دولة الجنوب بحدودها ما قبل 21 مايو 1990م، وهذا لن نتنازل عنه قيد أنملة.