شكرا لقرائتكم خبر عن اخر مسؤول بالشرعية يغادر العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اخر مسؤول كببر في الحكومة الشرعية غادر عدن صباح اليوم. وبحسب مصادر صحيفة عدن الغد فقد وصل نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الخنبشي الى الاراضي السعودية عبر منفذ الوديعة. واوضحت المصادر الى ان الخنبشي غادر عدن مساء امس..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخر مسؤول بالشرعية يغادر العاصمة المؤقتة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.