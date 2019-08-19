شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تغييرات وشيكة يتصدها الاطاحة بالجنرال "الاحمر" ووزير الدفاع " المقدشي" من منصبيهما والبديل احدهما جنوبي والاخر شمالي..( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة إماراتية عن بوادر تشكيل حكومة جديدة في اليمن بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب المؤتمر لتخفيف سطوة وهيمنة حزب الإصلاح عليها. وقالت صحيفة العرب الإماراتية ـ التي تصدر من العاصمة البريطانية لندن ـ ان نائب الرئيس علي محسن الاحمر ومحمد المقدشي وزير الدفاع المقدشي ستتم الاطاحة بهما حيث سيتولى طارق عفاش مكان الجنرال الاحمر فيما سيتولى اللواء ثابت جواس مكان وزير الدفاع المقدشي.

واضافت "ان حزب المؤتمر الشعبي العام والمجلس الانتقالي الجنوبي سيشاركان في حكومة جديدة يتم التشاور بشأنها". Advertisements ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية تأكيد بوجود بوادر تغييرات واسعة ستطال بنية الشرعية ومؤسسة الرئاسة خلال الأيام القادمة كجزء من استحقاقات انسحاب الانتقالي في عدن. ولفتت المصادر إلى أن الحوار القادم سيعمل على إعادة التوازن داخل “الشرعية” اليمنية ومؤسساتها، وسيخفف من سطوة وهيمنة حزب الإصلاح الإخواني عليها. كما سيعزز من مشاركة القوى والمكونات اليمنية الأخرى وفي مقدمتها المجلس الانتقالي وتيار 4 ديسمبر في حزب المؤتمر الشعبي العام المناهض للميليشيات الحوثية. ووفقا للمصادر يتصدر موضوع الفوضى الإعلامية ملف المراجعات التي يجريها التحالف العربي، والتي ساهمت في اتساع الهوة بين المكونات الرافضة للمشروع الإيراني في اليمن. ويسعى التحالف في هذا السياق إلى جمع التيارات والقوى اليمنية حول ميثاق شرف إعلامي ومحددات جديدة للتخفيف من حدة التجاذبات بين الأطراف اليمنية.

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