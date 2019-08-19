شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للانقلاب في عدن .. منحة سعودية ضخمة تصرف اليوم (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في أول دعم سعودي مباشر، بعد انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على الشرعية وسيطرته على عدن، أعلن البنك المركزي اليوم الأحد، عن صرف مبلغ 170 مليون ريال سعودي؛ لتوفير المشتقات النفطية والسلع الأساسية الغير مغطاة بالوديعة السعودية، وذلك بسعر 506 ريال لكل دولار أمريكي.
جاء ذلك في إطار المهام المناطة بالبنك المركزي في تحقيق الاستقرار بأسعار صرف العملات الأجنبية، واستكمالاً للجهود المبذولة لضمان توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية.
وأكد البنك المركزي على استمراره في تنفيذ أعماله ومهامه بشكل طبيعي بما يحقق الاستقرار في أسعار الصرف.
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