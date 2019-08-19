عاجـــل : السعودية تحسم أمرها بشأن تقسيم اليمن .. والصحيفة الكبرى لمحمد بن سلمان تكشف الموقف القادم للمملكة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - السعودية تحسم أمرها بشأن تقسيم اليمن .. والصحيفة الكبرى لمحمد بن سلمان تكشف الموقف القادم للمملكة

دعا مقال رأي نشر في صحيفة الشرق الأوسط السعودية إلى تقسيم اليمن.

ونادرا ما ينشر مقال في الصحيفة السعودية، التي تصدر في لندن، يخالف سياسات أو توجهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

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وقال أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت، محمد الرميحي، في مقال له تحت عنوان "قد يكون الحل في اليمن: يمنين!" إنه "بعد السنوات الخمس الأخيرة العجاف... هل أصبح سيناريو عودة اليمنين؛ واحد في الشمال وآخر في الجنوب، أحد السيناريوهات المقبولة والمحتملة إنسانيا للخروج من مأزق الحرب الضروس؟"

لكن الرميحي يحذر في الوقت نفسه من نشوء يمن جنوبي ضعيف؛ لذلك فهو يقترح نشوء دولة حقيقية وحديثة في اليمن الجنوبي تكون قادرة على بسط نفوذها على كل الداخل الجنوبي، وقادرة على تأمين البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما تكون قادرة على مواجهة التطرف المتمثل في "القاعدة" وداعش".

ويقترح الرميحي ضم الحديدة لدولة الجنوب، وترك الشمال ليواجه مصيره بنفسه، "فاليمن الشمالي لن يرضى أن يكون نسخة مذهبية لإيران"، على حد وصف الرميحي لمصير اليمن.

وفيما لم يتطرق الرميحي لوضع التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن، ودوره في صيغة اليمن المقترحة، وجه عدد من الناشطين اليمنيين انتقادات لاذعة لطرح الرميحي.

وقال الكاتب اليمني المعروف، ياسين التميمي، إنه ليس من الحصافة أن تؤسس (السعودية) سلامها الإقليمي على تفكيك اليمن، مطالبا بالاستثمار في يمن قوي ومستقر ومتماسك، وفي كتلته البشرية الهائلة؛ لأن ذلك هو الضمانة الوحيدة لأمن وحماية دول الخليج.