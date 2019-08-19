شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن التحالف ينهى وضع الاطار العام لحوار جدة : تغييرات واسعة ستطال الرئاسة وبنية الشرعية وحزب "صالح" والانتقالي ابرز المشاركين في الحكومة القادمة.. تفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تغييرات واسعة ستطال الرئاسة وبنية الشرعية وحزب "صالح" والانتقالي ابرز المشاركين في الحكومة القادمة.. تفاصيل

أكدت مصادر سياسية مطلعة لـصحيفة”العرب” إلى انتهاء التحالف من وضع الإطار العام لمحددات حوار جدة الذي دعت إليه السعودية كلا من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وكشفت المصادر عن بوادر تغييرات واسعة ستطال بنية الشرعية ومؤسسة الرئاسة خلال الأيام القادمة كجزء من استحقاقات انسحاب الانتقالي في عدن.

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ولفتت المصادر إلى أن الحوار القادم سيعمل على إعادة التوازن داخل “الشرعية” اليمنية ومؤسساتها، وسيخفف من سطوة وهيمنة حزب الإصلاح الإخواني عليها. كما سيعزز من مشاركة القوى والمكونات اليمنية الأخرى وفي مقدمتها المجلس الانتقالي وتيار 4 ديسمبر في حزب المؤتمر الشعبي العام المناهض للميليشيات الحوثية.

ووفقا للمصادر يتصدر موضوع الفوضى الإعلامية ملف المراجعات التي يجريها التحالف العربي، والتي ساهمت في اتساع الهوة بين المكونات الرافضة للمشروع الإيراني في اليمن.

ويسعى التحالف في هذا السياق إلى جمع التيارات والقوى اليمنية حول ميثاق شرف إعلامي ومحددات جديدة للتخفيف من حدة التجاذبات بين الأطراف اليمنية.