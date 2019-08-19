شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘استعمار جديد وخوارق غير مسبوقة’’ .. ‘‘النفيسي’’ يدق ناقوس الخطر ويكشف عن سر إطالة الحرب..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب الكويتي والمفكر الإسلامي إن الإرادة السياسية إذا توفرت، فإن الشعوب تقوم بالأعاجيب والخوارق في النجاح.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة مسرة أنه بالرغم من الحرب كانت قائمة في " فيينا" فإن الدراسة لم تتوقف، قائلا :" صدق أو لا تصدق .. لقد قاموا بتنظيف غرف الصرف وأصلحوها وهيئهوها كفصول دراسية".

وأوضح النفيسي في مداخلته أننا نحن العرب قد افسدتنا النعمة، وصرنا كما قال المفكر الإسلامي الشهير " مالك بن نبي"، قد استمرينا الاستعمار.

وتابع قائلا: إنه لو توفرت الإرادة السياسية لقمنا بتصنيع السلاح وغير السلاح، ولكننا اعتدنا ورضينا بالاستعمار.

كما كتب النفيسي أيضا على حسابه في تويتر : " علاقة الحوثي بالغرب عموماً وبالأميريكان خصوصاً بحاجة إلى ( فحص علمي).. رغم ضجيج الحوثي و وصرخاته.. مسؤولون أميركيون يَرَوْن فيه ( قوّه إيجابية) من حيث هو ( نقيض عقائدي) لتنظيم القاعدة في اليمن .. سفراء الغرب في صنعاء صرٌحوا بأن الحوثي يمثل أقلية مظلومة في اليمن".

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- ‘‘استعمار جديد وخوارق غير مسبوقة’’ .. ‘‘النفيسي’’ يدق ناقوس الخطر ويكشف عن سر إطالة الحرب..!

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يذكر أن النفيسي كان قد أدان ما يحدث في الخليج في الفترة الأخيرة، حول تصفية القضية الفلسطينية قائلا : " بالأمس ( أيام عبد الرحمن الباكر وفريج الفاضل) كنّا نتعلّم فلسطين من البحرين.. اليوم نخاف على فلسطين من ( ورشة المنامة) .. ورشة المنامة عوار قلب .. حذروا كوشنر ومن لفّ لفّه ".

وتابع قائلا : دٓرْس في الغواية : تلك كلمة كوشنر في ( ورشة الندامة) ، حيث سبقه فيها لورنس1916 حين أغوى العرب بوهم ( الثورة العربية الكبرى).. وكانت انتكاسة تاريخية عربية كبرى.، مضيفا ففي 2019 يصل كوشنر لأرض دلمون ليسوّق ( وهم السلام).. ثقوا : لا فرق بين لورنس وكوشنر .