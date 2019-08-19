شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ انقلابه على الشرعية.. المجلس الانتقالي يعلن رسمياً موقفه من عودة الرئيس هادي إلى عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعرب المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، عن ترحيب المجلس بعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن في أي وقت يشاء، لافتاً إلى أن المجلس شكل فريقه التفاوضي للحوار المزمع عقده في السعودية خلال الفترة المقبلة، لكنه فضل عدم الإفصاح عن أسماء الفريق حتى يتم تحديد موعد الدعوة.

وقال هيثم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عملية تسليم المواقع للتحالف مستمرة، موقفنا كان إيجابياً منذ البداية لما تفضل به التحالف حول تحييد المرافق الخدمية والمؤسسات الحكومية من أي محاولة لإعاقتها أو عرقلة تطبيع الحياة واستتاب الأمن والاستقرار، المواقع سُلّمت للتحالف العربي ويشرف على تأمينها حتى لا يحدث أي خلل فيها».

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ولفت هيثم إلى أن العمل في المرافق والمؤسسات الحكومية التي تم تسليمها يسير بشكل طبيعي ومستقر ومنها مؤسسة 14 أكتوبر الإعلامية، ومصفاة عدن، منتقداً في الوقت نفسه قرار إغلاق بعض الوزارات في الحكومة الشرعية مكاتبها في عدن، وأن ذلك من شأنه تعطيل مصالح المواطنين بحسب وصفه.

وتنتقد الحكومة الشرعية «الانقلاب الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي، وسيطرتها على أجهزة الدولة».

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن ثمّن، أول من أمس، في بيان للمجلس الانتقالي بدأه الانسحاب من المواقع التابعة للحكومة اليمنية في عدن بعد أن سيطر عليها بالقوة في العاشر من أغسطس (آب) الحالي، في خطوة اعتبرتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً انقلاباً.

وتوافقت الأطراف المعنية على حوار دعت إليه الخارجية السعودية لحل الأزمة.