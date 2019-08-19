شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن كم يبعد عن الإمارات ؟ وما اهميته ؟ .. معلومات هامة عن حقل الشيبة النفطي السعودي الذي قصفته مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اعلنت الميليشيات الحوثية امس السبت عن استهدافها حقل الشيبة النفطي السعودي بهجمات بطائرات مسيّرة «درون» لم تسفر إلا عن أضرار محدودة، وفقاً للتصريحات الرسمية السعودية. ونجم عن الهجوم الحوثي حريق محدود في إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في الحقل، حسب تصريح لوزير النفط السعودي .

​​​​​​ أخبار قد تهمك: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​بدورها أكدت «أرامكو» أن إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث. Advertisements ماذا تعرف عن حقل الشيبة النفطي السعودي ؟ يقع موقع الحقل جنوب شرق المملكة في منطقة الربع الخالي يبعد عن حدود امارة ابوظبي ١٠ كم. ابرز خصائصه : – الحقل ينتج اكثر من مليون برميل يومياً من الخام العربي الخفيف عالي الجودة – الاحتياطي من الخام يتجاوز ١٤ مليار برميل – طول الحقل ٦٤ كم وعرضه ١٣ كم “يقع ٨٠٪ من الحقل” في الاراضي السعودية لذلك للسعودية الحق في الانتفاع منه المخزون من الغاز الطبيعي ٢٥ مليار قدم مكعب – عام ١٩٩٥ قررت شركة ارامكو الاستثمار فيه وتطويره بقيمه ٢.٥ مليار دولار وتم بدء الانتاج عام ١٩٩٨ القيمة تشمل انشاء : – طريق بطول ٣٨٦ كم – مطار شحن ونقل – منطقه عمل مركزيه تشمل ٣ معامل فصل للغاز الطبيعي والزيت – معمل لضغط الغاز تشمل ايضاً : – اسكان لـ ١٠٠٠ شخص – مكتبه وحوض سباحه – نادي رياضي – انبوب ضغط عالي بطول ٦٤٥ كم يربط بين الحقل ومنطقه بقيق ومن هناك يرتبط مع شبكه انابيب الى راس تنوره ثم الى منطقه الجعيمه للتصدير

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كم يبعد عن الإمارات ؟ وما اهميته ؟ .. معلومات هامة عن حقل الشيبة النفطي السعودي الذي قصفته مليشيا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.