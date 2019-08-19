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الحكومة تعقد إجتماعاً إستثنائياً مساء الإثنين في مقر السفارة بالرياض

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اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

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الحكومة تعقد إجتماعا إستثنائيا مساء الإثنين في مقر السفارة بالرياض

الأحد 18 أغسطس 2019

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الحكومة تعقد إجتماعاً إستثنائياً مساء الإثنين في مقر السفارة بالرياض

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الخليج 365 - خاص

 تعقد الحكومة الشرعية، الإثنين، إجتماعاً إستثنائياً في مقر السفارة اليمنية في العاصمة الرياض، وذلك بحسب وثيقة رسمية موجهة مدير مكتب رئيس الوزراء، أنيس باحارثة، إلى الوزراء .

 

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وذكرت الوثيقة، أن الإجتماع سيعقد في تمام الساعة السابعة مساءاً للوقوف على مستجدات الأحداث التي شهدتها مدينة عدن وتنسيق أداء أجهزة الدولة .

 

وأشارت الوثيقة إلى أن توجيهات رئيس الوزراء، شددت على ضرورة حضور كافة الوزراء وأنه لا يقبل أي عذر للتخلف عن الإجتماع .  

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