الحكومة تعقد إجتماعاً إستثنائياً مساء الإثنين في مقر السفارة بالرياض

الحكومة تعقد إجتماعا إستثنائيا مساء الإثنين في مقر السفارة بالرياض

الأحد 18 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - خاص

تعقد الحكومة الشرعية، الإثنين، إجتماعاً إستثنائياً في مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحسب وثيقة رسمية موجهة مدير مكتب رئيس الوزراء، أنيس باحارثة، إلى الوزراء .



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وذكرت الوثيقة، أن الإجتماع سيعقد في تمام الساعة السابعة مساءاً للوقوف على مستجدات الأحداث التي شهدتها مدينة عدن وتنسيق أداء أجهزة الدولة .

وأشارت الوثيقة إلى أن توجيهات رئيس الوزراء، شددت على ضرورة حضور كافة الوزراء وأنه لا يقبل أي عذر للتخلف عن الإجتماع .