الحكومة تعقد إجتماعاً إستثنائياً مساء الإثنين في مقر السفارة بالرياض

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الحكومة تعقد إجتماعا إستثنائيا مساء الإثنين في مقر السفارة بالرياض
الأحد 18 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365 - خاص
تعقد الحكومة الشرعية، الإثنين، إجتماعاً إستثنائياً في مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحسب وثيقة رسمية موجهة مدير مكتب رئيس الوزراء، أنيس باحارثة، إلى الوزراء .
وذكرت الوثيقة، أن الإجتماع سيعقد في تمام الساعة السابعة مساءاً للوقوف على مستجدات الأحداث التي شهدتها مدينة عدن وتنسيق أداء أجهزة الدولة .
وأشارت الوثيقة إلى أن توجيهات رئيس الوزراء، شددت على ضرورة حضور كافة الوزراء وأنه لا يقبل أي عذر للتخلف عن الإجتماع .
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