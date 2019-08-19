إغتيال جندي وإصابة شاب برصاص مجهولين في عدن
الأحد 18 أغسطس 2019
قالت مصادر محلية، أن مسلحين مجهولين إغتالوا شاباً واصابوا أخر في مديرية المنصورة وسط العاصمة المؤقتة عدن .
وبحسب المصادر، فان مسلحين اطلقوا النار على شخص يدعى عبدالله القعر وهو جندي في الميناء، وأصابوا أخر في بلوك 35 بالقرب من مقر الامن السياسي سابقا .. مشيرة إلى أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى البريهي في المنصورة لتلقي العلاج .
وأضافت المصادر، أن المجهولين كانوا يستقلون باص نوع نها .. مشيرة إلى أن السلطات الأمنية تحاول جمع الإستدلالات لملاحقة الجناة .
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