شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الحزام الأمني بعدن يصدر بيان عاجل (نص البيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت قيادة قوات الحزام الامني بالعاصمة عدن، كافة المواطنين في محافظات عدن ـ ابين ـ لحج للتعاون مع الحملة التي ستطلقها القوات الامنية لمنع حمل السلاح في هذه المحافظات.

وشددت قيادة قوات الحزام الامني على الجميع بضرورة التعاون في انجاح هذه الحملة التي ستقوم بها الاجهزة الأمنية لتطهير هذه المحافظات من الاسلحة الغير قانونية والتي تقلق السكينة العامة للمواطنين وتعزز من انتشار الجرائم وتهدد أمن الوطن بشكل عام.

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لذا تهيب قيادة قوات الحزام الأمني بكافة تشكيلاتها، بالأخوة المواطنين التعاون والمساعدة في إنجاح هذه الحملة .

صادر عن التوجيه المعنوي/القسم الإعلامي للحزام الامني-عدن

18/اغسطس/2019