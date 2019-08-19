مصدر يكشف عن استدعاء طارئ للوزراء الى الرياض و يزف بشرى سارة لابناء المحافظات الجنوبية ... تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر في رئاسة الوزراء إن رئيس الوزراء معين عبدالملك دعا الوزراء للقاء تشاوري غداً الإثنين للوقوف على المستجدات الأخيرة والإجراءات التي يجب اتخاذها.

وقال المصدر لـصحيفة"المصدر أونلاين" إن الحكومة لم تتخذ قرار تعليق عمل الوزارات والمؤسسات في عدن، وأضاف "هذا التوجه غير وارد حالياً" إلا أنه وفي اجتماع غداً الإثنين سيتم مناقشة الإجراءات التي ستنفذ للتعاطي مع الأوضاع الجديدة التي فرضها انقلاب المجلس الإنتقالي في عدن.

وأثار قرار وزارة الداخلية القاضي بتعليق العمل في الديوان العام للوزارة ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية، التابعتين لها، في العاصمة عدن، استياء يمنيين اعتبروه ”تعطيلًا لمصالح المواطنين“.

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وكانت وزارة الخارجية أعلنت تعليق عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، واتخذت وزارة الداخلية قراراً مماثلاً بتعليق العمل في ديوان الوزارة وكذلك في مصلحة الجوازات والأحوال المدنية، وفي وقت لاحق اتخذت وزارة النقل نفس الإجراء إذ أعلنت تعليق عمل ديوانها في العاصمة المؤقتة عدن دون تحديد أمد زمني معين.

ولا تزال العاصمة المؤقتة عدن وكل المؤسسات والمرافق الحكومية تحت سيطرة مسلحي المجلس الإنتقالي (المدعوم من الإمارات) الذي تمكن من السيطرة على المدينة مطلع الأسبوع الماضي بعد جولة مواجهات عنيفة خاضتها قوات تابعة له وانتهت بإخراج وزيري الداخلية والنقل وهما آخر من تبقى من المسؤولين الحكوميين في المدينة.