شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن حقيقة عودة السفير ”الشعيبي” لعدن وإنضمامه للمجلس الإنتقالي..(تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ضجت منصات التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية، بأخبار حول عودة سفير اليمن في برلين الدكتور يحيى الشعيبي، للعاصمة المؤقنة عدن.
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وقال مغردون وناشطين وإعلامين أن “الشعيبي” وصل إلى عدن، للإنضمام للمجلس الانتقالي وشغل منصب محافظ عدن.
وقالت صحيفة “عدن الغد” أنها أجرت اتصالا بالسفير “الشعيبي”،والذي يعمل سفيرا لليمن في جمهورية المانيا الاتحادية، للتأكد من الأخبار المتداولة، ونفى السفير الألماني ذلك، مؤكدا» بأنه انه المانيا ولم يعد إلى عدن.
ووصف السفير الشعيبي هذه الأنباء بالتسريبات المعتادة، ضمن حرب الشائعات.
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