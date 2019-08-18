شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن رئيس جمهورية يطالب باخلاء العاصمة من الوزارات والمقار الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإخلاء محافظة القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية، وذلك ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية، التي تقوم بها الحكومة حاليا.

وفي اجتماع حضره وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، والاستشاري المكلف بأعمال التطوير شهاب مظهر، تحدث مدبولي عن سرعة البدء في تطوير ميدان التحرير.

وفي تصريحات نقلتها صحف محلية مصرية، قال مدبولي إن ميدان التحرير هو أحد أشهر الميادين في مصر والعالم، والحكومة مهتمة بإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في المنطقة.

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وأضاف أن هناك تكليف من الرئيس السيسي بتطوير القاهرة التاريخية، مع إخلاء المحافظة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية في العام المقبل، وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري.



وأشار إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في المحافظة، خاصة المتعلقة بالانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، كما يتم حاليا تنفيذ عدد آخر من المشروعات ضمن خطة التطوير.

وأوضح أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية، ومعالمها الأثرية والسياحية.

ولفت إلى أن ميدان التحرير هو أحد أهم الميادين، ولذا تم التكليف بتطويره على أعلى مستوى، حيث سيتم تزيينه بإحدى المسلات، التي يتم ترميمها بطول 19 متر، وكذا الاهتمام بأعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع.