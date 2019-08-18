شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن القبض على 7 يمنيين في السعودية وبحوزتهم هذة الأشياء..(تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت السعودية اليوم إحباط محاولتين لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر عبر المياه الاقليمية اليمنية، متورط فيها سبعة يمنيين.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، إنه تم رصد قاربين أثناء دخولها للبحر الإقليمي للمملكة قادمين من المياه اليمنية, مشيراً إلى أن القارب الأول خطط للوصول عبر مسؤوليات قطاع جدة، مما حتم التعامل معه بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية، وهم يحاولون تهريب حمولة تقدر بحوالي ٣٠٠ كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح القريني أن القارب الثاني تم رصده بعد يومين من العملية الأولى حيث تم إحباط محاولة التهريب التي تقدر بأكثر من 200 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر والقبض على مهربيها، وهم أربعة أشخاص من الجنسية اليمنية كانوا قد استهدفوا حدود مسؤوليات قطاع القنفذة قادمين من المياه اليمنية، وفي حينه تمت المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية مع الجهات الأمنية الأخرى.