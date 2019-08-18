شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : السعودية تعلن رسمياً تعرض حقل الشيبة النفطي لـ"عمل إرهابي" بطائرات مسيرة والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، السبت، إن حقل الشيبة البترولي، جنوب شرقي البلاد تعرض لـ"عمل إرهابي" بطائرات مسيرة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، تنفيذ هجمات "بعشر طائرات مسيرة" استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو" جنوب شرقي السعودية.

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وأوضح الفالح في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أنه صباح اليوم "تعرضت إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار مفخخة".

وأضاف: "نجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية".

وأكد أن "إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من هذا العمل الإرهابي".

وقال الفالح إن "هذا العمل الإرهابي والتخريبي، ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها".

وأضاف: "يبرز هذا الهجوم الجبان مرة أخرى أهمية تصدي المجتمع الدولي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران"، وعادة ما نفت طهران تلك الاتهامات.

وفي مايو/أيار الماضي أعلن الحوثيون شن هجوم مماثل بسبع طائرات مسيرة قالت إنه استهدف شركة "أرامكو"، فيما أعلن وزير الطاقة السعودي، حينها تعرض محطتي ضخ لخط أنابيب ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات "درون" مفخخة.