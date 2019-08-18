قيادي في الحراك الجنوبي لـ"اليمن العربي": هذه حقيقة النازحين الشماليين في محافظاتنا 

قيادي في الحراك الجنوبي لـاليمن العربي: هذه حقيقة النازحين الشماليين في محافظاتنا

الأحد 18 أغسطس 2019

قال أحمد قاسم، القيادي في الحراك الجنوبي، أن النازحين في المحافظات الجنوبية من الشماليين لا ينطبق عل كثير منهم هذا الوصف، مبينًا أنهم يعودون إلى محافظاتهم في الأجازات وفي الأعياد وسط قبائلهم,



مبينًا أن القوات الجنوبية قامت بحملة ومن ليس معه هوية يتم ترحيله، ولكن الحقيقة أنه لديه هوية ولكن يعمل تبع الحرس الرئاسي أو الحوثيين أو الإصلاح "الإخوان في اليمن"، ولذلك لا يريد أن يبرز هويته.

وأضاف القيادي في الحراك الجنوبي، أن هؤلاء النازحين لهم اليد الطولى في نقل المعلومات الإستخبراتية وفي إغتيال العديد من القيادات الجنوبية، وذلك لأنه مسموح لهم بحرية الحركة، متساءلاً لماذا لم يتعاملوا مثل الأحباش التي حددت لهم الحكومة معسكرات خارج المدن.