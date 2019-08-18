المركزي يبرم عملية مصارفة مع مستوردي المشتقات النفطية

الأحد 18 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - عدن

أبرم البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، عملية مصارفة لمستوردي المشتقات النفطية، وفقاً للآلية الخاصة بذلك، وبمبلغ إجمالي بلغ 170 مليون ريال سعودي.



وقال المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني، وفق ما نشره حساب البنك المركزي على موقع (فيس بوك)، أن هذا الإجراء يأتي في إطار المهام المناطة بالبنك المركزي اليمني في تحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية، و استكمالاً للجهود المبذولة، لضمان توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية.

مؤكداً، استمرار البنك المركزي اليمني في تنفيذ أعماله، ومهامه، وبشكل طبيعي من مقره في العاصمة المؤقتة عدن، بما يُحقق الاستقرار في أسعار الصرف، والاستقرار الإقتصادي ككل.