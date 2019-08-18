الاتحاد الدولي للإعلاميين العرب يُدين استهداف الحوثيين لحقل الشيبة

الاتحاد الدولي للإعلاميين العرب يدين استهداف الحوثيين لحقل الشيبة الأحد 18 أغسطس 2019 أعرب الإتحاد الدولي للإعلاميين العرب من مقرة في استراليا عن إدانته بشدة استهداف الحوثيين مصفاة وحقل الشيبه ووصفة بهجوم جبان وغادر”.

وقال رئيس الإتحاد الدولي للإعلاميين العرب أحمد القحص ان هذا الإعتداء جاء بأوامر من إيران، معتبراً هذا الهجوم عدوان إيراني علي العرب عامة والسعودية والإمارات خاصة”، مؤكدًا علي ضرورة رد الإعتداء بالإعتداء وعدم تمريرها مرور الكرام.

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