نجل البيض يسخر من توجيهات الحكومة بتعليق عمل مؤسساتها في عدن

الأحد 18 أغسطس 2019

صورة أرشيفة

كتب الخليج 365 - متابعة خاصة

سخر نجل الرئيس الجنوبي السابق، علي سالم البيض، من توجيهات الحكومة الشرعية بتعليق عمل مؤسساتها في العاصمة عدن، ومنها توجيهات نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري، ووزير النقل، صالح الجبواني، بتعليق العمل في وزارتيهما والمؤسسات التابعة لهما.



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وقال هاني علي سالم البيض، في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365)، "لم نسمع ان الحكومات تعلن إضراب عن العمل وتعطل حياة الناس الا اذا انتفى دورها وتحولت الى أفراد وتجمعات خارج السلطة التنفيذية" .. مستدركاً بقوله "الواضح انه انتفى دورها مبكرا في حياة الناس" .

وأضاف "وهذه الافعال مجرد حماقة ومحاولة لخلق تعقيدات وافشال جهود المؤسسات والناس الملتفين حول واقع جديد وواعد في الجنوب" .

ووجه وزيرا الداخلية والنقل، تعليق العمل في الوزارتين والمؤسسات التابعة لهما قبيل يوم واحد من إستئناف الدوام الرسمي، في حين أعلنت وزارة الخارجية تجميد بعض أعمالها في عدن، وذلك على خلفية المواجهات التي شهدتها عدن بين القوات الجنوبية والوية الحماية الرئاسية .