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الحشد الإخواني يرتكب إنتهاكات جسيمة بحق سكان البيرين جنوب تعز
الأحد 18 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
كشفت مصادر محلية عن إنتهاكات جسيمة أرتكبتها ميليشيا الحشد الشعبي التابع لحزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، بحق سكان منطقة البيرين التابعة لمديرية المعافر جنوب تعز .
وقالت المصادر، أن الميليشيات أقدمت تحت ذريعة دعم كتائب المقاومة الشعبية أبو العباس، على إعتقال عشرات المواطنين وإقتحام المحلات التجارية ونهب البضائع منها .. مشيرة أن عدد المحلات المنهوبة حتى ليل اليوم بلغ 12 محلاً .
وبحسب المصادر، قامت مليشيات الحشد الإخوانية باعتقال عدد من أبناء المعافر والتجار، بينهم، عيسى عبدالولي، مالك محطة البيرين للمحروقات، بذريعة دعم أفراد كتائب أبي العباس.
في سياق متصل، ما زال مئات من النازحين في مخيم الملكة في الكدحة عالقين وسط عمليات القصف والقنص من قبل مليشيات الإخوان، يقطعون طريق التربة تعز، ويحتجزون المئات من المسافرين.
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