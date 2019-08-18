استشهاد وإصابة 4 نازحين في مواجهات بين الجيش ومسلحين بتعز

الأحد 18 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - تعز

استشهد 2 وأصيب 2 آخرين من النازحين في مواجهات مسلحة اندلعت اليوم الأحد بين قوات الجيش وعناصر مسلحة في منطقة المعافر بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد.



وقالت مصادر محلية ان مواجهات مسلحة اندلعت بين الجيش وعناصر مسلحة مما أسفر عن استشهاد كلاً من يوسف عبدالغني وعدي جمال عبدالغني، كما أسفرت عن إصابة أبو بكر محمد سيف وعبدالله سيف، في منطقة البيرين بمديرية المعافر بمحافظة تعز.

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وأوضحت المصادر أن القتلى والجرحى هم من النازحين القاطنين في مخيم الملكة، حيث تسببت الاشتباكات بسقوط قذائف واعيرة نارية داخل المخيم.

وأطلق النازحون في المنطقة مناشدة لإنقاذهم من المواجهات التي طالت المخيم ونقلهم الى مكان آمن.

وأفادت الانباء بأن الاشتباكات تجددت بين قوات الجيش ومسلحين في ريف تعز صباح اليوم، مؤكدة أن الاشتباكات التي اندلعت في منطقة البيرين بمديرية المعافر امتدت باتجاه منطقة الكدحة، واستخدم فيها الطرفان الأسلحة الثقيلة.

وذكرت المصادر أن تعزيزات عسكرية وصلت من مدينة تعز الى المنطقة للمشاركة في المواجهات.