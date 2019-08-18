«عبدالخالق الحود» لــ "الخليج 365": ما حدث بعدن أعطى مكاسب كبيرة للمجلس الإنتقالي الجنوبي

عبدالخالق الحود لــ ما حدث بعدن أعطى مكاسب كبيرة للمجلس الإنتقالي الجنوبي

الأحد 18 أغسطس 2019

كتب الشحات غريب

قال الصحفي اليمني عبدالخالق الحود، بطبيعة الحال سيطرة المجلس الإنتقالي والمقاومة الجنوبية على محافظة عدن، وأيضاً هزيمة الألوية التي كانت تابعة للحكومة الشرعية، وكانت متمركزة في محافظة عدن يعد نقلة نوعية للقضية الجنوبية التي بدأ الجنوبيين المطالبة بها عام 2007.

Advertisements

وأضاف في تصريحات خاصة أن هذة النقلة النوعية تتمثل في سيطرة المقاومة الجنوبية على المعسكرات والمرافق الحيوية الهامة في عدن، أي أصبح المجلس الإنتقالي والمقاومة الجنوبية أصبحوا يتحكمون بالمشهد كلية في محافظة عدن.

وأشار بأن ما حدث في عدن أعطي مكاسب أخرى للمجلس الإنتقالي الجنوبي، منها أنه بات قوة لا يستهان بها ويشار إليه بالبنان وأيضا الإلتفاف الشعبي الكبير الذي تمثل في خروج الجنوبيين قبل يومين في مدينة عدن واعلنوا تأيدهم لخطوات المجلس الإنتقالي الأخيرة ، وطالبوا فرض سيطرته على بقية محافظات الجنوب وخاصة محافظة حضرموت والتي ما زالت بها تتواجد بها ألوية تتبع التجتمع اليمني للإصلاح "الاخوان المسلمين" هذة القوات التي يطالب الجنوبيين برحيلها منذ سنوات.

وأكد بأن الأمور في عدن أصبحت مهيأه بشكل كامل بسيطرة المجلس الإنتقالي والمقاومة الجنوبية.