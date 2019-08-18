أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية لهذا اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019 وهي كالتالي: تقرير حكومي يكشف بالأرقام خسائر اليمن جراء الانقلاب الحوثيhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/412017/ خفر السواحل بحضرموت تحذر من التقلبات الجوية خلال هذا الأسبوعhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/412019 الجعدي: الإخوان يسلمون لواءً لمعلم لغة عربية لتطويق اللواء 35 مدرعhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/412028/ أكاديمي: القضية الجنوبية أصبحت متواجدة في كل دوائر القرار الاقليمية والدوليةhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/412029/ محلل سياسي يكشف لــ"الخليج 365" ما وراء إعلان الحوثيين تعيين سفيراً لهم لدى إيران https://www.elyamnelaraby.com/Show/412032/ مسلحون مجهولون يختطفون طفلاً في مخلاف بني عون بتعزhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/412036/ المشتركة تحبط محاولة تسلل لمجاميع من الحوثيين في حيس بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/Show/412040 محافظ تعز يكلف عقلان بإدارة أعمال مدير شرطة الشمايتينhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/412044/ قيادي جنوبي لــ "الخليج 365": الدعم الإيراني لحزب الله ومليشيا الحوثي أصبح مكشوفاً بشكل علني https://www.elyamnelaraby.com/Show/412047/ الدولار يقترب من كسر حاحز الـ600 ريال.. تعرف على آخر تحديث للأسعارhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/412050 حقوقي سعودي: تعيين سفير للحوثي في طهران نتيجة تخاذل حكومة هاديhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/412056 إفشال مخطط تخريبي لمليشيا مسلحة موالية لقطر بالمهرة https://www.elyamnelaraby.com/Show/412057/ «هشام الجابري» يوضح لــ "الخليج 365" الهدف وراء دعم إيران للحوثي بشكل مُعلنhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/412058/ «عمر باراس» يكشف لــ "الخليج 365" الهدف وراء تعيين سفيراً للحوثي لدى طهرانhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/412060/ إطلاق حملة لمنع حمل السلاح في ثلاث محافظات جنوبية https://www.elyamnelaraby.com/Show/412069/ «نزار هيثم» لــ "الخليج 365": ما يحدث في عدن هو إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بالإتفاق مع التحالف العربيhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/412073/ نزار هيثم يكشف عن توافق جديد بين المجلس الإنتقالي والتحالف العربي بشأن عدنhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/412078/ عضو الشئون الخارجية بـ"الإنتقالي" لـ"الخليج 365": مليونية عدن للتأكيد على حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم https://www.elyamnelaraby.com/Show/412084/ وكيل اول محافظة لحج لـ"الخليج 365": ما وصل إليه الجنوبيين اليوم نتيجة نضالهم منذ عام 94https://www.elyamnelaraby.com/Show/412085/ المتحدث باسم الحراك الجنوبي لـ"الخليج 365": قطر دخلت على خط الأزمة في الجنوبhttps://www.elyamnelaraby.com/Show/412089/



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