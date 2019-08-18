الكشف عن خليفة أبو اليمامة في قيادة اللواء الأول إسناد ودعم

الأحد 18 أغسطس 2019

كلفت دائرة القوى البشرية في ألوية الإسناد والدعم، اللواء، حنش عبدالله علي النمري، بقيادة اللواء الأول إسناد ودعم خلفاً للعميد منير اليافعي، أبو اليمامة، الذي أستشهد خلال حادثة إستهداف معسكر الجلاء في العاصمة المؤقتة عدن .



واللواء حنش كان يشغل منصب أركان حرب اللواء الأول دعم وإسناد سابقاً، ويعتبر الذراع الأيمن، للشهيد أبو اليمامة، وهو رجل عسكري محنك بشهادة القيادات العسكرية في ألوية الإسناد والدعم .

تجدر الإشارة إلى أن اللواء الأول إسناد ودعم، يعتبر من أقوى الوية الإسناد وأفضلها تسليحاً وقام بتأسيسه وتدريب عناصره الشهيد أبو اليمامة .