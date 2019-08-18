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إصابة مواطن بجروح خطيرة بسبب قذيفة حوثية جنوب الحديدة 

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إصابة مواطن بجروح خطيرة بسبب قذيفة حوثية جنوب الحديدة

الأحد 18 أغسطس 2019

أطلقت مليشيات الحوثي الإرهابية قذائفها المدفعية على عدد من القرى في منطقة المتينة جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن . 

وسقطت إحدى القذائف الحوثية على الطرقات العامة للمواطنيين أدت إلى إصابة مواطن بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى الميداني في لتلقي العلاج . 

وقالت مصادر محلية أن المواطن ابراهيم داؤود سليمان تعرض للإصابة في الرأس والأقدام واليدات ومناطق متفرقة من جسده بشظايا قذيفة الهاون التي أطلقتها المليشيا ووصفت حالته بالحرجه ، فيما تم تحويله إلى مستشفى الخوخة الميداني لإستكمال تلقي العلاج . 

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وارتفعت معدلات جرائم الحوثيين مؤخراً وارتكبت مجازر بشعة في مديريات محافظة الحديدة بقصف واستهداف منازل المواطنين بالمدفعية الثقيلة والتي أدت إلى سقوط عشرات الضحايا الأبرياء قتلى وجرحى خصوصاً من النساء والأطفال .

 

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