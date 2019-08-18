بدء جدولة ساعات تشغيل الكهرباء بعدن بسبب اقتراب نفاذ الوقود

الأحد 18 أغسطس 2019

وجه مدير عام كهرباء عدن مجيب الشعبي، اليوم، ببدء جدولة ساعات التشغيل بسبب اقتراب نفاذ الوقود. ويأتي توجيه الشعبي لادارة التوليد بجدولة التشغيل، بهدف الحفاظ على استمرار عمل منظومة الكهرباء اكبر وقت ممكن بعد ان شارفت كمية الوقود المخصصة لمحطات الكهرباء على النفاذ. وتفقد مدير عام المؤسسة اليوم الانضباط الوظيفي في كافة ادارات، المؤسسة، كما زار محطة توليد المنصورة موجها بتحويل وقود التشغيل فيها من الديزل الى المازوت بسبب نفاذ الديزل. كما شملت جولة الشعبي مقر منحة الوقود السعودية، ومبنى وازارة الكهرباء والطاقة حيث بحث مع المسؤلين فيهما الحلول العاجلة لازمة الوقود التي تهدد بتوقف منظومة كهرباء عدن .

