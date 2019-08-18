الميليشيات تنصب مدفعيتها في التسعين أمام ميناء الحديدة

الأحد 18 أغسطس 2019

نصبت ميليشيات الحوثي الإنقلابية، مدفعيتها في خط التسعين أمام ميناء الحديدة، في إطار تصعيدها العسكري وخروقاتها المستمرة لإتفاق الهدنة الأممية .



ونشرت المليشيات الحوثية المزيد من مرابض المدفعية بمحاذاة ميناء الحديدة وتخزين الأسلحة والذخائر وتكديس المسلحين في مواقع مختلفة داخل المدينة.

وذكرت مصادر محلية، أن المدافع تم نصبها في نهاية شارع التسعين قرب بوابة الميناء .. مشيرة إلى أن هذه التحركات تزامنت مع إستمرار تخزين الأسلحة والعتاد في الدور الأول بعمارة مكتب تنمية المجتمع الواقعة في شارع الثلاثين المتفرع من شارع جمال بمدينة الحديدة.

وبحسب موقع نيوز يمن، تواصل المليشيات استخدام مصليات النساء في معظم مساجد المدينة لتسكين مجنديها ومسلحيها، كما تقوم بتخزين الأسلحة والذخائر في بعضها.