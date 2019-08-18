قادة عسكريون بالمنطقة الثانية يتفقدون جاهزية نقاط التفتيش في المكلا

الأحد 18 أغسطس 2019

كتب المكلا - الخليج 365

تفقد قائد لواء الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية العميد سالم أحمد باسلوم يرافقه قائد الكتيبة الأولى العقيد غالب المرفدي جاهزية نقاط التفتيش التابعة للشرطة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني .

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وأطلع باسلوم والمرفدي على مستوى اليقظة و الانضباط والاهتمام بالهندام العسكري, وأكدا على ضرورة التحلّي بالأخلاق والسلوكيات الحميدة وحسن التعامل مع المواطن عند التفتيش أو اتخاذ أي اجراء أمني مفاده أمن وسلامة المواطن نفسه واستقرار المنطقة كاملاً.

واسترسل قائد الشرطة العسكرية في حديثه لقيادة وضباط وصف وجنود نقاط التفتيش قائلاً "إن وجودنا في كافة المواقع العسكرية والأمنية الحساسة على المداخل والمخارج وفي أوساط المدينة ما هو إلاَّ خدمة نعتز بها تجاه أهلنا ووطننا فنحن جميعاً لهم لا عليهم وفي خدمة أمنهم وسلامتهم واستقرارهم" .

وأتخذ العميد باسلوم عدداً من الاجراءات ضد بعض قيادة وأفراد نقاط التفتيش والتي بلغه عنهم التهاون وبعض الاخفاقات والتقصير في أداء واجبهم .. مجدداً التأكيد على توجيهات البحسني بمعاقبة المخالفين لتوجيهاته .