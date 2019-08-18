مسهور يتهم الميسري بإرتكاب جريمة قانونية بتعليق عمل وزارة الداخلية

الأحد 18 أغسطس 2019

إتهم الكاتب الصحفي، هاني مسهور، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس، أحمد الميسري، بإرتكاب جريمة قانونية خطيرة بتعليق عمل الوزارة .



وقال مسهور في تغريدة له بتويتر، "ما قام به وزير الداخلية أحمد الميسري (المحسوب على الشرعية) من تجميد أعمال الوزارة في عدن جريمة قانونية خطيرة وتصعيد فيه تهديد مباشر للأمن وما يتعلق بحياة المدنيين" .

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وأكد أن هذا الإجراء الأرعن يجب على رعاة المبادرة الخليجية سرعة التعامل معه بكف يد الوزير لعدم أهليته لمهام الوزارة .

وفي تغريدة أخرى، طالب مسهور قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بتوجيه بلاغ عاجل لقيادة التحالف العربي ومبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية وتحميلهم كل المسؤولية القانونية لقرار وزير الداخلية أحمد الميسري وما يترتب على قراره من تبعات قانونية خطيرة .

وأعلنت وزارة الداخلية، أمس السبت، تعليق العمل في الديوان العام للوزارة، ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية التابعة لها، في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك اعتباراً من اليوم السبت الموافق 17 أغسطس الجاري، وحتى أشعارا أخر.