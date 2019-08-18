شكرا لقرائتكم خبر عن اول تحذير سعودي هام وخطير لمواطنيها مما سيحدث في الساعات القادمة .. عليكم أخذ الاحتياطات اللازمة..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعثت السفارة السعودية تحذيرات لرعاياها في الجمهورية التركية و أخبرتهم بتفادي أماكن وقوع الاعتداءات المسلحة و الاحتياط بشأن الحوادث السيئة التي قد يواجهونها في اسطنبول.

وقالت السفارة في تحذير نشرته على موقع "تويتر": "نظرا لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما في إحدى الكافيهات بمنطقة "شيشلي" في اسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين نتج عنه إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية، فإنه يجب على المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة اسطنبول أخذ الحيطة والحذر".

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ونصحت السفارة بعدم ارتياد منطقتي شيشلي وتقسيم بعد غروب الشمس.

ووفقاً لروسيا ليوم، نشر هذا التحذير عقب الاعتداءات التي تعرض لها مواطنين سعوديين في تركيا.